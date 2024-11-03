"بوليتيكو": بلاد الشام محكوم عليها بدورات حرب تتكرر وانتقام أبدي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يبدو الأمر كما لو أن بلاد الشام عالقة في حلقة زمنية، محكوم عليها بتكرار دورات الحرب والانتقام إلى الأبد، كما كتب جيمي ديتمير، محرر الرأي في مقال أقرب إلى التحليل السياسي صفحات "بوليتيكو".

في حالة ذهول ومرهقة، تقوم أم شيعية لبنانية لأربعة أطفال بالإشارة إلى بطنها – طفلها الخامس على بعد أسابيع من وصوله.

طوال الشهر الماضي، كانت الأم وأطفالها الصغار ينامون في العراء في واجهة متجر مهجور ومتهالك، على بعد بضع مئات الأمتار من جراند سيريال - المبنى المهيب الذي يضم مكاتب رئيس الوزراء اللبناني، حيث يقع برلمان البلاد على بعد بضعة بنايات فقط، ولكن بالمعنى الواقعي العملي قد يكون كذلك على كوكب آخر.

منذ فرارها من قرية عيتا الشعب الحدودية المحاصرة في أوائل الشهر الماضي، لم تتلق الأم سمارة وعائلتها سوى وجبة واحدة يوميا من السلطات العامة التي تعاني من ضائقة مالية تخنق البلاد.

"ليس لدي منزل"، هذا ما قالته فقد تم تدمير معظم المنازل والمباني في قريتها، تماماً كما حدث في عام 2006، خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حزب الله الشيعية المسلحة في لبنان.

الانتقام الأبدي

وكأن بلاد الشام عالقة في حلقة زمنية محكوم عليها بتكرار دورات الحرب والانتقام إلى الأبد. لقد تطورت الأسلحة بالطبع - مع تطور الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة والطائرات بدون طيار - ولكن الهجوم والانتقام، والخطوط العامة للصراع ظلت كما هي، مع اختلافات طفيفة تعتمد على تورط القوات. القوى الخارجية أو الطموحات الإقليمية والتركيبة السياسية للدول المجاورة.

إن الجغرافيا السياسية لهذا الصدام الأخير لا تثير قلق سمارة: فهي، مثل العديد من اللاجئين الذين سبقوها، تعاني من مشاكل أكثر إلحاحاً - تأمين المزيد من الطعام والملابس لأطفالها الصغار وإبقائهم دافئين مع اقتراب فصل الشتاء.

إنها تتساءل متى، أو ما إذا كان من الممكن العودة إلى المنزل، وأين وكيف يمكن لعائلتها إنشاء منزل جديد إذا لم يكن الأمر كذلك.

وقد واجهت موجات اللاجئين في بلاد الشام نفس التحديات - الشيعة في الجنوب الفارين من التوغل البري الإسرائيلي في الثمانينيات أو عام 2006، أو الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا خلال النكبة، أو اليهود الذين أجبروا على مغادرة البلدان ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة من 1948 إلى أوائل السبعينيات.

دروع بشرية في دائرة الانتقام

ومن خلال كل ذلك، لجأ المقاتلون العنيدين إلى أساليب انتقامية وعنيفة، خوفًا من أن أي شيء آخر من شأنه أن يظهر الضعف، ويدعو إلى المزيد من الهجمات ويتركهم في وضع أسوأ - حتى لو كان ذلك يعني استغلال المدنيين كدروع بشرية مثل حماس. المتشددة التي لا ترحم ولا تخجل أبدًا من إراقة دماء المدنيين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، تريد انتقامًا إسرائيليًا واسع النطاق - هذه هي الاستراتيجية.

ولكن لفترة وجيزة، بدا وكأن الحلقة الزمنية قد تنكسر. وجاء الأمل مع اتفاقيات كامب ديفيد والحديث عن حل الدولتين، لكن اغتيال رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين في التسعينيات على يد قومي إسرائيلي متطرف كان محكوماً على عملية السلام.

الجنرال الإسرائيلي موشيه ديان وأول رئيس وزراء للبلاد ديفيد بن غوريون، هو الذي بدأ بفكرة الانتقام الكامل ممن يهاجم اسرائيل، فقد تم تعيينه لقيادة مجموعة من القوات الخاصة مكلفة بتصعيد الأعمال الانتقامية ردًا على هجمات الفدائيين الفلسطينيين .

وقعت الغارة الأولى للوحدة على مخيم البريج للاجئين في غزة في أغسطس 1953، وبعد بضعة أشهر، نفذت ما أصبح يعرف باسم مذبحة قبية - انتقاما لهجوم فدائي أدى إلى مقتل امرأة يهودية وطفليها. قُتل حوالي 70 مدنيًا فلسطينيًا في قبية، نصفهم من النساء والأطفال.

فلسفة التصعيد الدائم

وفي وقت لاحق دافع شارون عن الهجوم قائلا: "الآن يمكن للناس أن يشعروا أن العصابات الإرهابية سوف تفكر مرتين قبل أن تشن هجوما، بعد أن علموا على وجه اليقين أنهم سيردون".

لقد اعتنق فلسفة "التصعيد الدائم" خلال معظم وقته في الجيش، ومن ثم كسياسي.

كان شارون أيضًا هو من أطلق عملية "سلامة الجليل"، وهي غزو جنوب لبنان عام 1982 ردًا على هجمات منظمة التحرير الفلسطينية على إسرائيل. كان الغزو ناجحاً لأنه أجبر منظمة التحرير الفلسطينية في نهاية المطاف على الخروج من لبنان، لكنه أدى أيضاً إلى إطالة أمد الحرب الأهلية اللبنانية، وجاء بتكلفة بشرية هائلة وأدى إلى احتلال جنوب لبنان لمدة 18 عاماً.

وفي النهاية، تم استبدال منظمة التحرير الفلسطينية بعدو آخر في لبنان: حزب الله.

اسرائيل تتحدث عن "النصر الكامل"

اليوم، هناك حديث عن "النصر الكامل" في إسرائيل مرة أخرى، مع تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على أن الوسائل العسكرية الصارمة هي وحدها القادرة على ضمان بيئة آمنة، حتى لو كان ذلك يعني تدمير غزة، وتدمير جنوب لبنان، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة وتجاهل المجتمع الدولي.

وبطبيعة الحال، باستطاعة حماس وحزب الله، باعتبارهما فاعلين غير حكوميين، أن يتجاهلا قرارات الأمم المتحدة مع الإفلات من العقاب.

وقد تم طرح نفس الحجج في عامي 1982 و2006، عندما كان أحد أهداف حرب إسرائيل الرئيسية هو دفع اللبنانيين إلى الانقلاب على حزب الله وإجباره على نزع سلاحه - ولكن لم تكن هذه هي الطريقة التي سارت بها الأمور.

الأجيال الجديدة تتغذى على عقيدة العنف

ومن ناحية أخرى، في غزة والضفة الغربية ــ حيث يستخدم القوميون الإسرائيليون المتطرفون حالة الطوارئ الحالية كغطاء للاستيلاء على المزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات اليهودية ــ من المرجح أن يؤدي الصراع إلى غرس جيل جديد من مقاتلي حماس.

وسيؤمن الجيل الجديد أيضاً بمنطق العنف والانتقام. ومع استمرار الحلقة الزمنية، سيصبح التعاطف مع معاناة الأعداء أكثر صعوبة وسيتأصل الشعور بالضحية.

لقد عانى الإسرائيليون والفلسطينيون من صدمة التاريخ، إن المحرقة وقرون من المذابح والسلب هي جزء من الحمض النووي الثقافي للإسرائيليين.

كان المقصود من الوطن اليهودي توفير الأمان، والدرس المستفاد من عبارة "لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا" هو أنه يتعين عليك أن تضرب بشدة، بأقصى قدر ممكن من الوحشية، من أجل البقاء أو مواجهة الفناء

أما بالنسبة للفلسطينيين المعاصرين، فإن كل شيء ينبع من النكبة، وحصار غزة، والبصمة الآخذة في الاتساع للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ومع استمرار الحلقة الزمنية، تتفاقم الصدمة وتزداد القسوة، يمكن لإسرائيل أن تقتل المزيد من الناس لأنها تمتلك القوة العسكرية اللازمة للقيام بذلك، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه بدون القبة الحديدية ومقلاع داود فإن خصومها سيكونون سعداء بسفك الدماء.

يبدو السلام بعيدا جداً.. كما كان دائما.

