هادي أبو الحسن: المواجهة الحالية وطنية ولا خوف على الأمن في جبل لبنان

شدد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن، على أن "المواجهة الحالية وطنية تبدأ من الجنوب وتستمر بإدارة الأزمات مع النازحين في كل لبنان".

ولفت، في حديث لقناة الجديد، إلى أنه "لا يوجد خوف على الأمن في جبل لبنان".

وقال أبو الحسن "في معركة عنوانها "تغيير الشرق الأوسط" لا نستطيع إلا توحيد الموقف واحتواء أزمة النزوح".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.