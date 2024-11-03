"الجزيرة": جرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "سقوط جرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وكانت قد أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، عن "سقوط 28 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم شمالي القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.