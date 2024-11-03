لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "دول بريكس وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة"، موضحاً أنه "كان نظام الدفع مدرجًا على جدول أعمال القمة في قازان، وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية، وقد تم بالفعل تطوير التوصيات، لكنها ليست نهائية بعد لقد أصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل، وأنا واثق من أن البرازيل، بصفتها الرئيس المقبل، ستواصل هذا العمل".

ولفت لافروف، الى أن "الدولار يستخدم بشكل متزايد كسلاح عدواني في الاقتصاد العالمي، لذلك من الضروري التأمين ضد ذلك وإنشاء نظام تسوية موازٍ لن يتعرض لمثل هذه المخاطر"، مؤكداً أنه "لا أحد محصن ضد طغيان الدولار، نظرا للوضع اليائس الذي تعيشه الولايات المتحدة، فهم يشعرون أن الهيمنة تفلت من أيديهم، وتريد الولايات المتحدة استخدام كل شيء، بما في ذلك الأساليب المحظورة، للحفاظ عليها".