إصابة أشخاص عدة جراء هجوم بسكين في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرض طبيب وأحد العاملين في مجال الصحة وشرطيين لإصابات جراء هجوم شنه رجل مسلح بسكين داخل مستشفى في بلدة "سيتاديلا" بشمالي إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم السبت.

وأضافت تقارير أن أحد الشرطيين تعرض لإصابة في وجهه.

وتم صعق منفذ الهجوم المشتبه به بصاعق كهربائي واحتجازه.

وشوهد المشتبه به قبل الهجوم وهو يحمل سكينا في وسط "سيتاديلا"، وكان يبدو في حالة مشوشة عقليا.

واتصل المارة بالشرطة، لكن الأفراد الذي استجابوا للنداء لم يصلوا إلا بعدما أن دخل الرجل المستشفى بالفعل وبدأ في مهاجمة الطاقم الطبي.

ولم تعرف، على الفور، دوافع الرجل.