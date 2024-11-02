أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الجمعة 1 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 71 شهيدا و 169 جريحاً. وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2968 شهيدا و13319 جريحا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2968 شهيدا و13319 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 71 شهيدا و169 جريحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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