النشرة: شهيد و12 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على حزرتا

أفاد مراسل النشرة في زحلة، عن سقوط شهيد و12 جريحا 2 منهم حالتهما خطرة في حصيلة للغارة الإسرائيلية على حزرتا. واوضح أنه تم استهداف مبنى مؤلّف من ثلاث طوابق اثنان قيد الإنشاء وطابق مأهول.

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