أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وبعد انسحاب القوة المؤلّلة - التي تم استهدافها عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024- باتجاه "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 بثلاث صلياتٍ صاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قوة إسرائيلية أثناء إنسحابها باتجاه "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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