أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارة إسرائيلية إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام وأخرى استهدفت خراج بلدة بلاط. إلى ذلك، ادى عدوان جوي اسرائيلي الذي تعرضت له مدينة النبطية بعد ظهر اليوم، الى استشهاد شابين وجرح اخرين بعدما استهدفتهم غارة جوية في منزل خلف محطة فلسطين في حي الصالحية ودمرته.

كانت هذه تفاصيل خبر شهيدان وجريحان إثر غارة على النبطية وغارات أخرى استهدفت الخيام وأطراف بلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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