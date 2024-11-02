بلدية عكا: إغلاق المؤسسات التعليمية غدا بسبب الوضع الأمني واستمرار التعليم عن بعد حتى إشعار آخر

أفادت بلدية عكا، عن "إغلاق المؤسسات التعليمية غدا بسبب الوضع الأمني واستمرار التعليم عن بعد حتى إشعار آخر".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"ن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:00 من ظهر يوم السبت 02-11-‌‏2024، قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة". ‏

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.