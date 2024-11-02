أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وأثناء رصد قوّة إسرائيلية مؤللة تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخين موجّهين أصابا جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوّة ممّا أدى إلى تدميرهما واحتراقهما، وقتل وجرح من فيهما، وإجبار القوة على الانسحاب".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: أجبرنا قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه حولا على التراجع ودمرنا جرافتين عسكريتين كانتا معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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