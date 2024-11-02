نفوق أكبر تمساح أسير في العالم عن 110 أعوام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن في أستراليا عن نفوق أكبر وأطول تمساح أسير في العالم، وكان يُعتقد أنه تجاوز الـ110 أعوام من العمر.

وكان وزن التمساح كاسيوس الزاحف الذي يبلغ طوله 5.48 مترًا (18 قدمًا)، أكثر من طن وكان يعيش في محمية للحياة البرية في Green Island بالقرب من مدينة كيرنز السياحية في كوينزلاند في أستراليا لأكثر من 37 عامًا، وفقًا لمنشور المحمية على فيسبوك.

قالت مؤسسة مارينلاند ميلانيزيا كروكودايل هابيتات إنه كان في حالة صحية متدهورة منذ 15 أكتوبر. وكتبت منشورا قالت فيه إن كاسيوس كان في أوج عطائه: "كان كبيرًا في السن ويُعتقد أنه يعيش أكثر من سنوات التمساح البري".

قال المنشور إن كاسيوس نشأ في الإقليم الشمالي المجاور، حيث تشكل التماسيح جزءًا رئيسيًا من صناعة السياحة في المنطقة. وأضاف "سنفتقد كاسيوس بشدة، لكن حبنا وذكرياتنا عنه ستظل في قلوبنا إلى الأبد".

كان كاسيوس، وهو تمساح مياه مالحة، يحمل لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تمساح في الأسر في العالم.

حصل على اللقب بعد وفاة التمساح الفلبيني لولونغ في عام 2013، والذي بلغ طوله 6.17 مترًا (20 قدمًا و3 بوصات) وفقًا للكتاب المرجعي السنوي.