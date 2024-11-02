شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تعزيز جهود التنمية فى الصعيد لتحسين جودة الحياة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظات الصعيد تحولات تنموية غير مسبوقة تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها المبادرة الرئاسية لحياة كريمة .

وتسعى المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن تعزيز فرص العمل وتطوير مجالات التعليم والصحة، وتشمل المبادرة العديد من المشروعات مثل بناء المدارس وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تحديث شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. كما يتم تنفيذ مشروعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الدخل للأسر في الصعيد.

وتمثل "حياة كريمة" نقلة نوعية في مسيرة التنمية بمحافظات الصعيد، حيث جري تنفيذ العديد من المشروعات في قرى ونجوع الصعيد، بمشاركة فعالة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في هذه المناطق، كما أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين ظروفهم المعيشية، حيث تم توفير مرافق أساسية كانت تمثل لهم تحديًا يوميًا، مما أضفى بريقاً من الأمل في مستقبل أفضل.