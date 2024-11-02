النشرة: غارات إسرائيلية على الخيام والنبطية والحلوسية ومنطقة الوطى بين بلدتي عبا والدوير

أفاد مراسل النشرة عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحلوسية، وغارة أخرى استهدفت حي الميدان في مدينة النبطية.

هذا، واستهدفت غارة من مسيرة منطقة الوطى بين الدوير وعبا.

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مدينة الخيام.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.