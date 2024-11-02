"حزب الله" نفى ما نُسب إليه من مصادر اثر الاعتداء الإسرائيلي في البترون: سياستنا واضحة تمامًا وأكدنا عليها في بيانات سابقة

أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، أن "احدى القنوات دأبت على نشر أخبار تنسبها إلى مصدر في حزب الله لا سيما فيما يتعلق اليوم بالاعتداء الصهيوني في منطقة البترون".

وأكد حزب الله، أن "سياستنا واضحة تمامًا سبق أن شرحناها وأكدنا عليها في بيانات سابقة، أنّه لا توجد مصادر في حزب الله أو مصادر مقربة من حزب الله، فضلًا أن تعطي هذه المصادر المزعومة معلومات إلى هذه القناة وشقيقاتها المنخرطين بشكل سافر ومعادي في آلة الدعاية الصهيونية ضدّ مقاومتنا وشعبنا اللبناني".