جنبلاط من بعذران في لقاء درزي: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا الاستعداد لتوفير الخدمات للنازح والمقيم

أشار الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، في لقاء درزيّ من بعذران، إلى أنه "يبدو أنّ الحرب طويلة، لذلك علينا أن نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم".

وقال: "نطلب من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تفعيل الخطط لتعليم النازحين".

وجاء الكلام في اللقاء الدرزي الجامع في خلوات القطالب في بعذران الشوف، بمشاركة قيادات الطائفة الروحية والسياسية: شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الشيخ سامي أبي المنى، وليد جنبلاط، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، الشيخ نصر الدين الدين الغريب، والمشايخ ووزراء ونواب الطائفة وأعضاء من المجلس المذهبي، للتشاور بخصوص التطورات والمستجدات الحالية واتخاذ المواقف المناسبة حيالها.