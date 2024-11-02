شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": الإثنين بدء تلقى طلبات أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، عن تلقي طلبات أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، اعتبارًا من يوم الإثنين (4/11/2024م) حتى الخميس الموافق (14/11/2024م)، ووفق ضوابط اللجنة الوزارية للحج سيتم تنفيذ الحصة المخصصة للنقابة من خلال إحدى شركات السياحة بمستوى "اقتصادي تحسين" شامل الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.

وأضافت نقابة الصحفيين أن الطلبات تقدم بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة، مشيرة الى أن الأوراق المطلوبة تضم أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) وصورة الرقم القومى وسداد جدية الحجز للصحفي المسافر فقط بمبلغ (20 ألف جنيه).

ولفتت الى أنه يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل، خلال النقابة، أو أى جهة أخرى بما فيها تأشيرات السفارة بنظام شيك المطوف السابق أو النظام الجديد بالباقات، وأن الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم ثم أقارب الدرجة الأولى في حالة توافر أماكن، وفي حالة زيادة الطلبات عن الحصة المخصصة تُجرى قرعة علنية.

وأوضحت نقابة الصحفيين أنه يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن، متابعة :"تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة، في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية".