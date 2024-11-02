فيتش تتوقع تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 4% و5.3% في 2025 و2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وفي تقرير لها حول مصر، رجحت الوكالة تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026، وهو ما يزيد قليلاً عن معدل الاتجاه في مصر.

وتسببت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات البحر الأحمر في تراجع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 2.4% بنهاية العام المالي الماضي من 3.8% بالعام السابق له، وفق بيان صارد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي في وقت سابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو حقيقي خلال العام المالي الحالي 4.2% في ظل التوقعات بتراجع أسعار الفائدة وهدوء التوترات بالمنطقة.

ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أمس إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة أهمها مرونة سعر الصرف.