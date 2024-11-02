أكسيوس: إسرائيل تخطف عضوا بارزا في حزب الله لاستجوابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن جنود تابعين للبحرية الإسرائيلية تمكنوا الليلة الماضية، من خطف عماد أمهز العضو البارز في حزب الله اللبناني حسب قوله.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "تمكن جنود البحرية الإسرائيلية الليلة الماضية من القبض على عماد أمهز - وهو عضو بارز في القوة البحرية لحزب الله في عملية في شمال لبنان".

وتابع أكسيوس: "أمهز احتجز من أجل استجوابه ومعرفة المزيد عن العمليات البحرية لحزب الله".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو لعملية إنزال بحري قامت بها قوة قوامها 25 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البترون في لبنان، وتم اختطاف شخصًا كان داخل شاليه على الشاطئ.

ووفقا لما أعلنته قناة العربية/الحدث، فإن حسابات مؤيدة لحزب الله قالت إنّ قوة بحرية يشتبه أنها إسرائيلية قوامها 25 جنديا نفّذت إنزالاً فجر الجمعة على شاطئ البترون، واختطفت شخصاً لبنانيًّا من شاليه، وهو عنصر في حزب الله.

وقد كشفت مصادر لـ"الحدث" أن عملية الإنزال هذه استهدفت مسؤول "حزب الله" عماد فاضل أمهز.

ومن جانبه قال مصدر أمني لقناة mtv اللبنانية، "حدوث عملية الخطف في البترون صحيح ونتابع التحقيقات لتحديد الملابسات".

وتابع مصدر عسكري لبناني لموقع mtv: "المخطوف في الإنزال على البترون لا ينتمي الى البحريّة اللبنانيّة ولا الى جهاز أمني رسمي، والتحقيقات جارية لتحديد انتماء الخاطفين في البترون وأسباب الخطف ونشاط المخطوف".

ونشر موقع الجديد اللبناني عن مصدر قوله: "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني، وما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".

ويظهر الفيديو قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جندي بين بحارة وغواصين، قامت بتفيذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وتتحدث المصادر عن أن عملية الإنزال البحري في البترون استهدفت مسؤول حزب الله عماد أمهز.