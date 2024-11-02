ريفي: أدعو النواب للتواجد الدائم بالمجلس لنطلق ديناميةً تطالب بوقف الحرب وننتخب رئيسًا

لفت النّائب ​أشرف ريفي​ إلى أنّ "منذ أكثر من شهر، ولبنان يتعرّض لأبشع عدوانٍ شهدَه في تاريخه الحديث، إذ دمّر العدو الإسرائيلي عددًا كبيرًا من المدن والبلدات والقرى، وشرّد أهلنا من منازلهم، فيما بعضهم يبيت في العراء أو في مراكز الإيواء. كما وأنّه ومنذ أكثر من سنتين، ولبنان دون رئيس للجمهوريّة ودون سلطة مكتملة الشّرعيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "انطلاقًا من استمرار الحرب الإسرائيليّة المدمِّرة، وخطر تحوُّل لبنان إلى ما شهِدته غزة العزيزة، ونحن أعضاء مجلس النّواب وكأنّنا أصبحنا أقرب إلى شهود الزور، نشهد على خراب الوطن وموت أهله دون أن نقوم بالحدّ الأدنى من واجبنا الوطني، لذلك أدعو الزّملاء النّواب إلى التّداعي والتّواجد الدّائم في مجلس النواب، كي نطلق ديناميّةً في البرلمان، تطالب بوقف الحرب المدمّرة، وننتخب رئيسًا للجمهوريّة ونشكّل حكومة إنقاذ".

وشدّد ريفي على "أنّنا حصلنا على ثقة النّاس، وهي مسؤوليّة تتناقض مع تحوُّلنا إلى شهودٍ دون فعاليّة، نراقب كمتفرّجين ما يحصل. فلنكن صوتًا واحدًا ولنبادر، وإلّا فلنستقل ولينتخب الشّعب صاحب الشّرعيّة من يراه قادرًا على إنقاذه".