مستشفى النبطية الحكومي تسلم من بعثة الإغاثة في العتبة الحسينية الدفعة الثانية من المساعدات الطبية

قدمت بعثة الاغاثة الطبية التابعة لهيئة الصحة والتعليم في العتبة الحسينية المقدسة، برئاسة حسين قبيسي، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الطارئة الى مستشفى النبطية الحكومي الجامعي، التي تضمنت تجهيزات ومستلزمات وادوية منقذة للحياة، وأدوية تخدير لغرف العمليات، بالاضافة الى تجهيزات وأدوية لقسم الحروق، وذلك بناء على توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف السيد السيستاني.

وأشار قبيسي إلى أن "هذه المساعدات الاخوية تأتي في اطار الحفاظ على ديمومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية في هذا الصرح الطبي المميز الذي يقدم ويضحي في كل الظروف لخدمة ابناء المنطقة، وخاصة في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والارهابي على لبنان.

من جهته، شكر مدير عام المستشفى ورئيس مجلس ادارتها حسن وزني، "للبعثة جهودها الجبارة في الوصول الى النبطية تحت القصف والدمار"، طالبا من رئيس البعثة "ايصال طلبهم الى المتولي الشرعي بأن تبقى البعثة بشكل دائم في لبنان، فتكون عين رعايتها الابوية المباركة علينا، باعتبارها الركن الوثيق الذي نركن له، خاصة وأن المساعدات التي تلقيناها من العتبة المقدسة هو دعم مبارك دون أي مقابل، ولما لذلك من أثر في دعم صمود المنطقة واهلها وتقديم ما نحتاج لانقاذ الجرحى والوقوف الى جانب اهل المنطقة".