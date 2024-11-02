اليونيفيل: لم نُسهّل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية

أشارت نائبة الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، في تعليق على حادثة البترون، إلى أن "اليونيفيل ليس لها اي علاقة في تسهيل أي عملية إختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية". واعتبرت أن "نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرض قوات حفظ السلام للخطر".

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