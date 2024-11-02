"حزب الله": قصف صفد وشن هجوم جوي بسرب مسيّرات انقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصفت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:30 من بعد ظهر اليوم السّبت، مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "في إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:00 من صباح اليوم، هجومًا جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد، وأصابت أهدافها بدقّة".
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