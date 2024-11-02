"حزب الله": قصف صفد وشن هجوم جوي بسرب مسيّرات انقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصفت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:30 من بعد ظهر اليوم السّبت، مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "في إطار ‏سلسلة عمليّات "خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:00 من صباح اليوم، هجومًا جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد، وأصابت أهدافها بدقّة".