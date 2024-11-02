"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت معروب وشبعا ومحيط ثانوية ميفدون ومنطقة برغز

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدتَي معروب، شبعا، محيط ثانوية بلدة ميفدون، ومنطقة برغز قرب حاصبيا".

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