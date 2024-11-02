"حزب الله": استهدفنا ‏تجمعات لقوات جيش العدو في مدينة صفد ومستوطنتَي المالكية وبار يوحاي

أشار "​حزب الله​" في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 من بعد ظهر اليوم السّبت، ‏تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية؛ بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة استهدفت أيضًا عند السّاعة 12:30 من بعد ظهر اليوم، ‏تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة".

وأعلن الحزب في بيان ثالث، أنّ "المقاومة الإسلاميّة استهدفت كذلك عند السّاعة 12:30 من بعد الظّهر، ‏تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف)، بصلية صاروخيّة".