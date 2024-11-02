أشار "حزب الله" في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 من بعد ظهر اليوم السّبت، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية؛ بصلية صاروخيّة".
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة استهدفت أيضًا عند السّاعة 12:30 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة".
وأعلن الحزب في بيان ثالث، أنّ "المقاومة الإسلاميّة استهدفت كذلك عند السّاعة 12:30 من بعد الظّهر، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف)، بصلية صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات جيش العدو في مدينة صفد ومستوطنتَي المالكية وبار يوحاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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