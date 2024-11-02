حمية: البحر مراقب ونحن بانتظار نتيجة التحقيقات بعملية اختطاف القبطان البحري في البترون

أوضح وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أنّ "المختطف في العمليّة في البترون هو قبطان بحري لسفن مدنيّة وتجاريّة، ويتلقّى تعليمه في معهد مدني"، مؤكّدًا أنّ "ما ورد في الفيديو المتداول لعمليّة الاختطاف صحيح، كما أنّ الأجهزة الأمنيّة تقوم بالتّحقيقات اللّازمة".

وشدّد في تصريح لقناة "الجديد"، على أنّ "البحر مراقَب، ونحن بانتظار نتيجة التّحقيقات، ولكن من الواضح أنّ ما حصل في إنزال برّي. وبالطّبع وزارة الخارجيّة والمغتبرين ووزارة الدّفاع الوطني والحكومة اللّبنانيّة ستقوم بالتّواصل مع "اليونيفيل"، ومعرفة ما إذا تمّت العمليّة بالتّنسيق معهم".

وكانت قد علمت "النشرة" أنّ العمليّة الأمنيّة البحريّة الّتي يُرجّح أن تكون إسرائيل قامت بها على شاطئ البترون، أدّت إلى خطف مواطن لبناني من آل أمهز، كان يزور عائلته الّتي تقطن في البترون.

وبحسب المعلومات، فإنّ المخطوف هو تلميذ قبطان بحري، ولا يزال يدرس في دورة تعليم بحريّة.

وتتواصل التّحقيقات الأمنيّة بإشراف القضاء اللّبناني لمعرفة التّفاصيل، وتحديد مسارات وكيفيّة دخول الخاطفين.