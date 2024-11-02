"النشرة": المخطوف بالعملية في البترون هو قبطان بحري كان يزور عائلته في المنطقة

علمت "النشرة" أنّ العمليّة الأمنيّة البحريّة الّتي يُرجّح أن تكون إسرائيل قامت بها على شاطئ البترون، أدّت إلى خطف مواطن لبناني من آل أمهز، كان يزور عائلته الّتي تقطن في البترون.

وبحسب المعلومات، فإنّ المخطوف هو تلميذ قبطان بحري، ولا يزال يدرس في دورة تعليم بحريّة.

وتتواصل التّحقيقات الأمنيّة بإشراف القضاء اللّبناني لمعرفة التّفاصيل، وتحديد مسارات وكيفيّة دخول الخاطفين.