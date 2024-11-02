حزب الله: هاجمنا بمسيّرات انقضاضيّة قاعدة غليلوت بضواحي تل أبيب وقاعدة شراغا شمالي عكا

أعلم حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 02-11-2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها بدقّة".

وفي بيان آخر، أفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 02-11-2024 هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ‌‏قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة".