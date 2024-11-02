مصادر أمنية للـ"LBCI": عملية اختطاف لشخص في البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة إسرائيلية

أكّدت 4 مصادر أمنيّة لبنانيّة لقناة الـ"LBCI"، "حصول عمليّة اختطاف فجر أمس الجمعة، لشخص يُدعى "ع. أ" في منطقة البترون، مع ترجيح بأنّ القوّة الخاطفة هي قوّة إسرائيليّة".

وكان قد تمّ التّداول بمعلومات صحافيّة، تفيد بأنّ "قوّة إسرائيليّة خاصّة قوامها أكثر من 25 جنديًّا (بحّارة وغوّاصون)، نفّذت عمليّة إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون فجر يوم أمس، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشّاطئ، حيث اختطفت شخصًا لبنانيًّا كان موجودًا لوحده في المكان، واقتادته إلى الشّاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر"، مشيرةً إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة تحقّق في الحادث".