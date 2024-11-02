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بـ19 مليونًا.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدر GHP في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية في منطقة مدينة نصر، حيث كانوا يقومون بالإتجار في مادة GHP المخدرة.

وتشير التحريات إلى أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، وقد اتخذوا من دائرتي شرطة أول وثالث مدينة نصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم 19 لتراً من مخدر GHP.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 19 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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