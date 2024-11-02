استشهاد 47 فلسطينيًا في بيت لاهيا والنصيرات وسط وشمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منذ الليلة الماضية واليوم، إلى 41 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن الشهداء تم انتشالهم من شمال المخيم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على تلك الخليج 365، وتدمير مربعات سكنية كاملة على رؤوس ساكنيها، كما استشهد ستة

فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة تل ذهب غرب مدينة بيت لاهيا، التي استشهد فيها خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 400 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، بعد استهداف منازل ومراكز إيواء في المدينة التي تتعرض كما كافة مناطق شمال القطاع، لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.

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