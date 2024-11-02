استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منازل وتجمعات وخيام النازحين في المخيم، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال شمال وغرب مخيم النصيرات، وتفجير مربعات سكنية كاملة في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات, كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الخليج 365 الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا، الذي تواصل فيه دبابات الاحتلال اجتياح كافة المحاور، وتهجير معظم سكانه على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1250 فلسطينيًا.

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