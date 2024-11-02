الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد قطاع الساحل بـ"حزب الله" وقائد المدفعية بالقطاع في صور أمس

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش هاجم أمس في منطقة ​صور​، وقضى على قائد قطاع السّاحل في "​حزب الله​" معين موسى عز الدين، وعلى العنصر حسن ماجد ذياب، وهو قائد المدفعيّة في القطاع والمسؤول عن عمليّات الإطلاق نحو منطقة مشارف حيفا يوم الخميس الماضي".

وادّعى في تصريح، أنّهما "روّجا لمخطّطات عديدة ضدّ الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة وقوّات الجيش، ويتحمّلان مسؤوليّة إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخيّة نحو الأراضي الإسرائيليّة على مدار الشّهر الأخير".

وزعم أدرعي أيضًا، أنّ "خلال السّاعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم سلاح الجو أكثر من 120 هدفًا لـ"حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "في لبنان، تمّ استهداف مواقع إطلاق قذائف مضادّة للدّروع ومسلّحين ومبان عسكريّة ومستودعات أسلحة ومقرّات قيادة لـ"حزب الله" في عمق و​جنوب لبنان​".

وأفاد بأنّ "قوّات الفرقة 91 تواصل العمل في منطقة جنوب لبنان، وتداهم مبان عسكريّة لـ"حزب الله"، وتصادر وسائل قتاليّة عديدة. كما رصدت القوّات عنصر يعملون في مبان عسكريّة في المنطقة، وقد هاجمها سلاح الجو وقضى عليهم"، مدّعيًا أنّ "قوّات الفرقة 146 رصدت عناصر لـ"حزب الله" يستعدّون لتنفيذ عمليّات إطلاق نحو بلدات الجليل، حيث هاجمتهم طائرات سلاح الجو وقضت عليهم".