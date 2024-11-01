الخارجية الفرنسية: سلمنا 30 طنا من المساعدات للبنان تتضمن مصابيح بالطاقة الشمسية وخيما وسلعا أخرى

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح، ان" وزارة أوروبا والشؤون الخارجية سلمت اليوم 30 طنا تقريبا من المساعدات الإنسانية لصالح السكان المدنيين اللبنانيين، تتضمن مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وخيما وسلعا أخرى للاغاثة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.