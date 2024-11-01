الدفاع المدني: انتشال جثامين عشرات الشهداء في محافظتي الجنوب وبعلبك وإستمرار عمليات البحث عن مفقودين

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الجمعة الواقع في ١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة. ضاحية بيروت الجنوبية: - إخماد حريق شقة سكنية على طريق جسر المطار. - إخماد حريق تحت ركام أبنية مدمرة في برج البراجنة. - إخماد حريق مبنى في حارة حريك. - إخماد حريق تحت ركام مبنى بالقرب من تلفزيون المنار. - إخماد حريق تعاونية في تحويطة الغدير. - إخماد حريق بؤرة لقطع السيارات المستعملة عند مستديرة الكفاءات، وسحب السيارات المحترقة. - إخماد حريق مستودع لقطع السيارات عند نزلة الأوزاعي بجانب النافعة. - إخماد حريق مستودع على اوتوستراد هادي نصرالله. - أعادة فتح طرقات كانت قد قطعت جراء الغارات الإسرائيلية. محافظة بعلبك: السعيدة - انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض و إستمرار عمليات البحث عن ٣ مفقودين. طاريا - انتشال جثمان شهيد و سحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض. - إخماد حريق اشجار و منزل اللبوة - انتشال جثامين ٣ شهداء و سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض. - إخماد حريق مزار ديني - إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين البزالية - انتشال جثامين١١ شهيداً وسحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض. - إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين. بدنايل - انتشال جثامين ٨ شهداء و سحب جريحين من تحت الأنقاض. - إخماد حريق منزل. قصرنبا - انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض يونين - انتشال جثامين ١٠ شهداء و سحب جريح من تحت الأنقاض - إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين - إخماد حريق خزان محروقات. نحلة - انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض دورس - إخماد حريق خزان محروقات (منشآت) محافظة الجنوب: مفترق معركة - إخماد حريق محل لتنجيد فرش السيارات بعد ان اندلعت النيران للمرة الثانية في الموقع الذي استهدفته غارة إسرائيلية يوم أمس. الشهابية - انتشال جثمان شهيد وإخماد حريق منزل وإطفاء آلية من نوع بيك آب ومحول للطاقة الكهربائية. جويا - انتشال جثماني شهيدين وسحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض، ونقل الجرحى إلى مستشفى جبل عامل، وجثماني الشهيدين الى براد للجثامين في جويا. - إخماد حريق محلات تجارية. - انتشال جثماني شهيدين وسحب جريحين من تحت الأنقاض بالتعاون مع جهات اخرى. - إخماد حريق في بلدة جويا. مدينة صور : - تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وإطفاء في موقع الغارة التي استهدفت مدينة صور. محافظة النبطية: مدينة النبطية - انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى راغب حرب - سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية عين إبل - إخماد حريق منزل و محلات وعدد من السيارات. الخريبة - إخماد حريق اشجار سنديان وصنوبر جراء قصف مدفعي.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثامين عشرات الشهداء في محافظتي الجنوب وبعلبك وإستمرار عمليات البحث عن مفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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