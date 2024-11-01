الحاج حسن: الموفدون لم يحملوا أيّ نقاش جِديّ حتى الآن وحزب الله لن يعلن أيّ موقف

أشار النائب حسين الحاج حسن، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "هناك كلام متناقض لدى الاميركيين والاسرائيليين وبالتالي لا نأخذ بهذا الكلام لأنّ ما من شيء واضح بل هناك تسريبات، وفي هذا الموقف الحساس ما من مصلحة لدى لبنان بأن يكشف ما المقبول به وما ليس مقبولاً كي لا يستغلها الاسرائيلي".

ولفت الحاج حسن، الى أن "حزب الله لن يعلن عن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ"، مضيفاً "الموفدون لم يحملوا أيّ نقاش جديّ حتى الآن وما من لبنانيّ متمسك بالسيادة اللبنانية يقبل بما حملوه".

وتابع "لا نرفض ولا نعرقل انتخاب رئيس للجمهورية ونحن نقول الاولوية لوقف العدوان وهل اصلاً هناك من اتفاق على إسم يؤمن النصاب والاصوات المطلوبة؟".