الإعلام الحكومي بغزة: 84 شهيدا بينهم 50 طفلا جراء قصف الاحتلال عمارات سكنية شمالي القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، عن "84 شهيدا بينهم 50 طفلا جراء قصف الاحتلال عمارات سكنية لعائلتي شلايل والغندور شمالي القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.