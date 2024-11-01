النشرة: أضرار في مستشفى تبنين جراء غارة على البلدة وسلسلة غارات أخرى استهدفت بلدات في الجنوب

أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن عدة غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب.

وشملت الغارات الإسرائيلية بلدات الكفور، أنصار، تبنين وتول.

هذا، ووقعت أضرار في مستشفى تبنين الحكومي بسبب الغارة على البلدة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.