ترامب بشأن الحرب في لبنان: يجب علينا أن ننتهي من هذا الأمر برمته

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب، عن الحرب في لبنان إنه "يجب علينا أن ننتهي من هذا الأمر برمته".

وأضاف ترمب، خلال حديثه في ولاية ميشيغان أمام تجمع من مؤيديه بينهم أميركيون عرب، أنه يعرف "العديد من الأشخاص في لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.