إصابة قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بإصابة قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت إن مجاهديها نفذوا عملية مركبة استهدفوا خلالها ناقلة جند بقذيفة من طراز "الياسين 105".

وأضافت القسام، أن مجاهديها استهدفوا منزلاً بمنطقة القصاصيب في جباليا كان يتحصن فيه 12 جندياً، وذلك باستخدام قذيفة "تي بي جي"، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأثناء محاولة ثلاثة جنود الهروب باتجاه دبابة ميركافا، جرى استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.