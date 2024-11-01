قبل قدوم الشتاء.. مطالب مهمة من اتحاد أمهات مصر للحفاظ على سلامة الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إنه يجب على أولياء الأمور أن يستعدوا لدخول فصل الشتاء من خلال الاهتمام بأبنائهم الطلاب؛ حرصًا على صحتهم بالمدارس خاصة في ظل التغيرات الجوية العديدة التي شهدتها كل الأنحاء، إذ كان يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة من الجمهورية.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر، لمصراوي، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة انخفاضًا كبيرًا في حالة الطقس وسقوط الأمطار مع قدوم فصل الشتاء الأمر الذي يتطلب على أولياء الأمور الاستعداد جيدًا من خلال ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية، وتجهيز الوجبات والمشروبات التي تقوي المناعة ضد البرد مع تجنب التعرض للمطر.

وناشدت، إدارات المدارس بتغطية أي كابلات أو اسلاك قد تكون مكشوفة، وعمل صيانة بشكل عام؛ تحسبًا لهطول الأمطار ولحماية الطلاب.

وشددت "أحمد"، على ضرورة قيام رؤساء الأحياء في المحافظات بعمل متابعة ومرور على المناطق والطرق المحيطة بالمدارس، والتأكد من أن جميع الكابلات وأعمدة الإنارة.