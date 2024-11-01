المكاري زار معهد الإعلام الأردني على هامش مشاركته في مؤتمر "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية" في عمان

زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، على هامش مشاركته في المؤتمر الرئيسي للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024 في عمان، والذي تنظمه منظمة اليونسكو، بالتعاون مع الأردن، معهد الإعلام الأردني، برفقة الاميرة ريم علي مؤسسة المعهد، والمدير العام المساعد للاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو- باريس توفيق الجلاصي، ومديرة مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا.

وجال المكاري في أقسام المعهد، مطلعا على طريقة عمله.

وكانت مناسبة لعرض سبل التعاون وتبادل الخبرات مع معهد الإعلام الأردني.