أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن " الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط بلدة لبايا وغارة ثانية بين بلدتي يحمر وسحمر في البقاع الغربي ولم يبلغ عن اصابات".
كذلك أفاد المراسل، عن "4 شهداء في الغارة على العلاق غرب بعلبك".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 4 شهداء في غارة اسرائيلية على العلاق غرب بعلبك وغارات اخرى على محيط لبايا وبين بلدتي يحمر وسحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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