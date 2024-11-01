"النشرة": 4 شهداء في غارة اسرائيلية على العلاق غرب بعلبك وغارات اخرى على محيط لبايا وبين بلدتي يحمر وسحمر

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن " الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط بلدة لبايا وغارة ثانية بين بلدتي يحمر وسحمر في البقاع الغربي ولم يبلغ عن اصابات".

كذلك أفاد المراسل، عن "4 شهداء في الغارة على العلاق غرب بعلبك".