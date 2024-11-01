شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن أسماء المتقدمين للقيد بالجدول العام الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون من الراغبين فى القيد بالجدول العام للنقابة، يومى الأحد والإثنين والأربعاء القادمين، بنادى المحامين النهرى بالمعادي.

وأعلنت نقابة المحامين، أسماء المتقدمين للمقابلات الشخصية المقرر إجراؤها الأحد المقبل.

وشددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبى للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، وأنه لا يجوز حضور أى شخص فى غير المواعيد المحددة له.

