شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل دعم المواطنين فى محافظات مصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات، ويضم التحالف مجموعة كبيرة من المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تعمل بشكل متكامل، لتقديم الدعم المادي والخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب مشروعات تنموية تهدف إلى توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

ويأتي هذا التحالف ضمن رؤية شاملة لتشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفعالة، حيث يتم توجيه الموارد والتبرعات نحو القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنظيم حملات صحية وتوعوية تشمل كافة محافظات الجمهورية.

ويساهم التحالف أيضًا في تنفيذ مبادرات حكومية ومجتمعية، مثل برامج محو الأمية، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق النائية، ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.