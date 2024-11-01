شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تنظم زيارة لتنفيذيات مصر في قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لمتدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى مقر هيئة قناة السويس، وذلك ضمن خطة الأنشطة والزيارات الميدانية للبرنامج.

واستقبل خالد طه، رئيس العلاقات العامة بالهيئة، اللواء أ.ح أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، إلى جانب متدربات البرنامج والوفد المرافق للأكاديمية.

شملت الزيارة جولة بحرية داخل المجرى الملاحي لقناة السويس، وعرضاً تقديمياً عن إنجازات ومشروعات هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى زيارة وعبور أنفاق الإسماعيلية.

تنفيذيات مصر في زيارة لقناة السويس