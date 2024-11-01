"رويترز" عن مسؤول أميركي: واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، أن "واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد".

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، أن "مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، عادا لواشنطن بعد آخر محاولة قبل الانتخابات لحل الصراع بالشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "زيارة هوكشتاين وماكغورك ركزت بشكل خاص على جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".

وكانت قد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي، أن "لقاءات المبعوثين الأميركيين آموس هوكشتاين وماكغورك بشأن وقف إطلاق النار بلبنان جيدة والفجوات تقلصت".

وأمس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، أحرزا تقدما كبيرا لإنجاز تسوية على جبهة لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول إسرائيلي لشبكة "أيه بي سي"، عن "تحقيق تقدم كبير نحو وقف إطلاق النار في لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.