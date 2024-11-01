النشرة: غارة على العلاق وارتفاع عدد شهداء غارات اليوم على بعلبك وقراها إلى 48 شهيدًا

أفاد مراسل النشرة في البقاع عن غارة إسرائيلية على العلاق غرب بعلبك.

وأكد أن الحصيلة حتى الان 48 شهيدًا و9مفقودين و53 جريحا خلال 35 غارة على بعلبك وقراها.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.