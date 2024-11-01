الحلبي ترأس اجتماع الهيئة العليا لمنهاج التعليم قبل الجامعي: ملف استراتيجي توافقنا على المضي به قدما رغم الظروف

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماع الهيئة العليا لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، الذي عقد عن بعد، ونظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء، بمشاركة غالبية أعضاء اللجنة .

ولفت الحلبي، الى أنني "أعرف أن الذين يشاركون في هذا الإجتماع اليوم في ظل هذه الظروف المعقدة والخطرة، مقتنعون باستمرارية ورشة تجديد المناهج التربوية التي بدأناها منذ اكثر من سنتين، وإننا في ظل هذه الحرب الآثمة نجد أنفسنا في مرحلة لا نحسد عليها بسبب عدم وجود اي أفق سياسي للحل في وقت قريب. لذا نؤكد ان هذا الأمر لا يمنع الاستمرار في ملف تطوير المناهج، لأننا نعتبره ملفا استراتيجيا، توافقنا على ان نمضي به قدما على الرغم من الظروف" .

واضاف "في الإجتماع الأخير الذي عقدناه في العاشر من تموز، كان نقاش حول ثلاث اوراق تتعلق بالسلم التعليمي والمقاربة بالكفايات والتقويم بالكفايات، وكنا حددنا شهرا لتقديم الملاحظات حولها خطيا، وبالفعل فقد تسلمنا من أعضاء الهيئة مشكورين ملاحظات عديدة وسلمناها إلى لجنة مصغرة للبحث في شأنها، وجاءت ردود الخبراء على الملاحظات في ايلول" .

وتابع "إننا نثمن عاليا الجهود التي بذلتها رئيسة المركز التربوي وفريق العمل بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والمؤسسات والخبراء، ونأمل إنجاز هذه المرحلة في أقرب وقت".

واجتمعت الهيئة العليا للمناهج يوم الأربعاء، 10 تموز 2024، في المركز التربوي للبحوث والإنماء، سن الفيل، لمناقشة الأوراق الأساسية الثلاث الداعمة للإطار الوطني للمنهاج (السلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية، المقاربة بالكفايات، و​سياسة​ التقويم). في ختام الجلسة، تم الاتفاق على إرسال الأعضاء ملاحظاتهم حول الأوراق بحلول 28 تموز 2024. بالفعل، قام معظم الأعضاء بإرسال ملاحظاتهم، وعلى أثرها بدأ الخبراء المعنيون بمراجعة الأوراق وتعديلها وفق الملاحظات والاقتراحات المقدمة.

تولت اللجنة المصغرة للمناهج، مراجعة شاملة لكل الملاحظات بالتنسيق مع اللجان المختصة، وتم عقد جلسات نقاش لتحسين الردود وتوضيحها. بعد اكتمال العمل، أُرسلت الردود النهائية على الملاحظات إلى جميع أعضاء الهيئة العليا في 26 أيلول 2024، عبر البريد الالكتروني الخاص بمعالي وزير التربية. .

وبناء على أخذ الاشارة بالانطلاق بالتدريب في نهاية الاجتماع السابق للهيئة العليا، تم عقد ورشة عمل برعاية الحلبي، استمرت لمدة 15 يوماً، ابتداء من يوم الإثنين في 19 آب 2024، للخبراء الذين سيعملون على مصفوفة المدى والتتابع.

وقد كانت هذه الورشة فرصة لمشاركة تقدم العمل على المناهج، ومناقشة الكفايات والسلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية وسياسة التقويم، ما أثمر عن تحسينات ملحوظة في الأوراق المعنية.