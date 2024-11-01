صندوق النقد يتوقع خفض الدين العام لمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الخطط الرامية لمصر إلى تخصيص جزءا من عائدات صفقة رأس الحكمة إلى نحو خفض الدين الحكومى بتراجع إجمالي الدين العام خلال العام المالي 2024-2025.

ورجح الصندوق في تقرير حول أفاق الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط تراجع الدين العام بمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وتستهدف مصر تراجع إجمالي الدين العام خلال 3 سنوات المقبلة ليتراجع خلال العام المالي الجاري إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مستهدفة تراجعه إلى 85% في العام المالي المقبل على أن ينخفض إلى 80% في يونيو 2027.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، قال في وقت سابق، إن نصف صفقة رأس الحكمة بقيمة 12 مليار دولار ذهبت إلى خفض الدين العام لمصر وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما كشف عنه صندوق النقد في أحد تقاريره بوقت سابق.

كانت مصر وقعت مع الإمارات على صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، تضمنت تحويل 24 مليار دولار أموال سائلة بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إمارتية مستحقة على مصر.